L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha parlato del Milan. Ecco cosa ha detto:

Che ne pensa di Pioli e del suo rendimento?

"Credo che meriti il rinnovo. I problemi del Milan sono i rinnovi dei giocatori più rappresentativi. Ibrahimovic? E' fondamentale ma capirei se non arrivasse il rinnovo, per una questione di età. Manca un uomo che affianchi Maldini anche sul mercato. In prospettiva può diventare una realtà a livello europeo".

Fa bene il Milan a credere allo Scudetto?

"No, siamo realisti. E' già tanto che il Milan abbia confermato di poter essere la seconda forza del campionato. L'unico dubbio rimane la società. I problemi di bilancio ci sono per tutti, per fare una squadra competitiva servono investimenti e credo che Elliott non credo che voglia e possa fare qualcosa".

Juventus, fallimento Pirlo?

"Lo difendo ancora. Le responsabilità non sono da addossare solo su una persona. Chiunque avrebbe accettato la panchina della Juve. Il problema è chi ha costruito la squadra. Prendendo Ronaldo hai voluto fare business, forse interessa più il marketing che i successi in campo".