tmw radio Brambati: "Juve, Bonucci è in difficoltà. Inter, Skriniar non da grande squadra"

L'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della giornata di campionato.

Un commento su Juve-Sassuolo:

"La Juventus, non giocando bene magari, ha portato a casa punti importanti e ha recuperato terreno sulle avversarie. E ha anche la sfida col Napoli da recuperare. La difesa? Vedo Bonucci in difficoltà proprio a livello di attenzione, ma lo fa giocare senza pubblico. Non mi aspettavo la Juve in ripresa, ma ha dimostrato che nonostante le assenze ha due squadre competitive":

Che ne pensa di Skriniar?

"Per me Skriniar non è un difensore da grande squadra. Ha fatto gol ma poi ha preso un gol da un'altro difensore, simulando anche un colpo preso. Deve stare più attento in difesa. Oggi sono bravi palla al piede e a uscire, ma entrano nel panico per un cross".

Roma, Villar sta crescendo molto:

"La personalità è importantissima per un centrocampista. Non mi piace dare subito giudizi iper-positivi. Ad esempio Rovella con poche partite va subito alla Juve. Spero abbiano visto bene a Torino, ma negli ultimi anni c'è fretta nel dare subito l'etichetta di campione a giocatori che disputano 10-15 partite. Mi ricordo il figlio di Ganz, che sembrava destinato a diventare un campione. Dal Milan passò anche alla Juventus, ma oggi non so più neanche dove gioca. Villar magari diventerà un grande centrocampista, ma bisogna aspettare prima di dare certi giudizi".