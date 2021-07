tmw radio Brambati: "Juve, sarà Ronaldo a decidere se andare via o meno"

A parlare della situazione Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati: "So che Exor è la cassaforte di famiglia, la Juventus può andare in affanno ma c'è sempre dietro una grande forza che può dare una mano. Credo che tutto ruoti intorno a Ronaldo e ai 400 milioni che servono per sanare una situazione che ha messo in difficoltà tante società. Ma la Juve ha dietro una famiglia importante, gli altri no. Non ho mai avuto dubbi di un intervento della famiglia Agnelli. Ronaldo non lo discuto dal punto di vista tecnico e mai lo farò, ma è lui che decide se andare via o meno e non la Juventus".

E sulla concorrenza per Manuel Locatelli ha detto: "Credo che in questo caso, seppur il giocatore sia giovane e non sia ancora un top player, credo che conti tanto la volontà del giocatore, che spingerà per andare alla Juventus".