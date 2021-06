tmw radio Brambati: "Milan, ora occhio a non perdere Kessiè come Calhanoglu"

vedi letture

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Calhanoglu va all'Inter. E il Milan ne perde un altro a parametro zero:

"Lui e Donnarumma sono diverse ma uguali al tempo stesso. Dobbiamo capire quanto era interessato il Milan a tenersi i due. Con Donnarumma l'errore è stato grossolano, i dirigenti dovevano sedersi al tavolo due anni fa e costringere Donnarumma a firmare, altrimenti fuori rosa. Prendevi un altro portiere e lui non giocava, se volevi arrivare allo scontro. Ora va al Psg, una squadra fatta per vincere, dove ha la possibilità di giocare in un gruppo importantissimo e guadagnare di più. Calhanoglu? E' la legge del mercato. Se sono in scadenza e ho la possibilità di andare dove guadagno di più, ci vado. Io non so quanto ci tenesse il Milan al turco. Ora però attenzione a Kessiè, che sta facendo lo stesso tragitto di Calhanoglu. Il 1° marzo 2022 può firmare per un altro club. Ha fatto un grande campionato, e se ho un bravo procuratore so che sta già lavorando per me e che mi trova una squadra che mi può offrire di più. Sono contento che sia andata così la cosa. Qualcuno aveva dato del rimbambito a Raiola e che avrebbe riportato poi al Milan Donnarumma. E' giusto che il Milan non gli abbia dato 12 milioni".

Nazionale che continua a vincere. Agli ottavi c'è il rebus centrocampo. Su chi puntare?

"Verratti ha detto che ringrazia Mancini del fatto che lo ha aspettato e questo secondo me è un gesto importantissimo. Lo mette nelle condizioni di sentirsi libero di scegliere in modo sereno. Credo che Mancini opterà per il meglio, come ha sempre fatto. ha fatto un lavoro straordinario Mancini, L'unica paura è che tutti questi record poi non diano quello che tutti ci aspettiamo. Intanto spero si passi agli ottavi, ma rimango contento del lavoro fatto finora, anche e soprattutto in prospettiva futura".