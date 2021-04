tmw radio Brambati: "Pirlo doveva partire dal basso e non lanciarsi subito alla Juve"

vedi letture

A dire la sua sulle tematiche del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. In particolare sulla panchina della Juventus: "Vedere Mazzarri a casa e Pirlo sulla panchina della Juventus non è logico. Mazzarri dovrebbe essere in panchina in Serie A. C'era modo e modo per farlo crescere. Lo avevano presentato pochi giorni prima come allenatore dell'U23. Non credo che un tecnico può essere fatto crescere in una grande squadra. Devi farlo crescere in squadre con un bacino d'utenza meno importante poi lo riporti a casa quando i tempi sono maturi. Pirlo è stato un azzardo. Per me i dirigenti pensavano che siccome lo scorso anno lo Scudetto lo hanno vinto i giocatori e che Sarri è contato poco, potevano tentare con Pirlo, con un non allenatore. Sedersi sulla panchina della Juventus dopo essere usciti dal corso di Coverciano non è possibile. Si deve partire dal basso".