A commentare la sfida tra Inter e Lazio a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Che ne pensa della vittoria dell'Inter?

"La Lazio ha fatto una buona partita. Ha dimostrato di essere una buona squadra ma un'Inter così convinta e con questa personalità fatico a ricordarla. Ha fatto una partita vera dall'inizio alla fine. Sta crescendo ed è la più seria candidata per lo Scudetto. Finalmente è entrato nel giro dei titolari Eriksen e credo non ne uscirà più. Fa l'interno di centrocampo e ha capito come deve giocare".

Che scelte avrebbe fatto in casa Lazio?

"Io avrei messo Caicedo per aiutare Immobile. Invece Correa è risultato troppo debole".

Conte parla di una testa della classifica che deve essere solo un punto di partenza:

"Da oggi parte un altro campionato. Le altre avranno le coppe, l'Inter no. Per questo è la grande favorita".

E' lotta a due Inter-Milan per lo Scudetto, senza la Juventus?

"Il Milan non è detto che non torni a giocare un ottimo calcio. Certo è che arriva al derby con una condizione fisica inferiore rispetto a 20 giorni fa. Con lo Spezia ha perso proprio sul piano fisico. L'Inter ha la strada spianata ora".