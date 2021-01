tmw radio Bucchioni: "Roma forte ma manca continuità. Napoli-Gattuso, rapporto finito"

Per parlare del primo turno di ritorno di Serie A a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Un pensiero sulla vittoria della Roma:

"La Roma deve trovare continuità di rendimento. Ha ottimi ritmi e gioco, ma poi ha dei cali. Se trova continuità può puntare in alto. Ma questo rimane un interrogativo. Ha qualità, corsa, ha tutto. Dzeko? Non so se veramente la squadra può giocare senza uno come lui. I risultati delle ultime due partite porterebbero però a dire questo. Domani è l'ultimo giorno di mercato. O lo vendi e prendi qualcun'altro o devi recuperarlo. Uno come lui ti serve eccome".

La prossima con la Juventus. Che fare con Dzeko se rimane?

"Il singolo si deve adeguare, deve riconquistarsi il posto. E' in una posizione di debolezza. Se non dovesse andare via, deve andare in tribuna, non c'è altra strada. Sempre se vuoi costruire un grande club".

Come commenta lo sfogo di Gattuso a fine gara?

"Sono parole che mettono la parola fine a questo rapporto a Napoli. La gestione lasciata a De Laurentiis e ai suoi umori non mi piace. Hanno messo in discussione la professionalità di Ancelotti, poi c'è stato l'ammutinamento e ora si mette in discussione Gattuso, che ha vinto pure una Coppa Italia raccogliendo una situazione difficilissima. E' vero, c'è stato qualche ko di troppo, però gli mancano gli attaccanti titolari. Non so cosa si possa chiedere di più a Gattuso, che può vincere anche il recupero col la Juventus".

Juve, Inter e Milan, quale vi convince di più dopo questa giornata?

"Credo sempre che sia l'Inter più avanti di tutte, può fare turnover senza risentirne. Cresce come autostima, per me è la favorita. Il Milan ha incontrato le difficoltà più grandi nell'ultimo periodo, andando avanti senza elementi importanti. Ha fatto tre acquisti, uno per reparto e ha completato la rosa. Il Milan è lì. E la Juve sta crescendo. Ma l'Inter rimane davanti".