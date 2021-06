tmw radio Cagni: "Milan, Tonali? Non è pronto. L'ho visto presuntuoso e spaesato"

vedi letture

Mister Gigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del giorno.

Chi è più da big tra Locatelli e De Paul?

"Dipende da quello che ti serve, sono diversi come centrocampisti. Locatelli è un regista che ha un grande futuro, De Paul lo devi lasciare libero da metà campo in avanti, può farti male. De Paul ha l'ultimo passaggio che non ha Locatelli. Quanto possono valere? Difficile dirlo. Io credo che non sarà un mercato così ricco. Tutti vogliono fare plusvalenze, così è difficile fare mercato".

Tonali in bilico:

"Io lo vedevo regista, l'ho portato io in prima squadra. Ho avuto dei dubbi quando è andato al Milan che fosse più mezzala. Per me non è pronto, non so cosa sia successo, perché sembrava cresciuto. L'ho visto presuntuoso e spaesato".

Roma con Mourinho. Chi può fare meglio tra lui e Conte al Tottenham?

"Stimo tanto Conte, conosce il calcio, come si vince, come si gestisce una squadra. Mourinho è un numero uno nella comunicazione, ma è un'altra cosa. Di Conte ho appoggiato la decisione di andare via dall'Inter. Era lui che ci metteva la faccia ed era giusto che uno come lui scelga il posto migliore per rendere al meglio. Mourinho aveva bisogno di una piazza sanguigna come la Roma".