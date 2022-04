tmw radio Cucchi: "Juve, che rimpianti. Lazio, serve un compromesso tra Sarri e Lotito"

L'ex voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto a TMW Radio Riccardo Cucchi, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Se potesse fargli un regalo a Inzaghi, cosa gli farebbe?

"Quei 20 minuti del derby finali. Forse sarebbe finito diversamente e poi credo che il problema dell'Inter non credo sia l'assenza di Lukaku. Se non ci fosse stato il cedimento fisico, le alternative che ha davanti l'Inter gli avrebbero permesso di rimanere in corsa".

Milan in testa ma tecnicamente inferiore alle altre?

"Credo che questo campionato sia molto divertente. Non sarà di prima fascia europeo ma è molto divertente. Non ricordo un finale così al fotofinish e credo possa essere risolto tutto nel finale. Sono tre squadre forti, ci sono differenze tecniche ma credo che l'equilibrio sia realistico per quanto visto finora".

La Juventus, alla luce delle frenate delle sue rivali, deve avere dei rimpianti? E poi per la volata Champions più Juve o Roma?

"Credo debba avere dei rimpianti, però è evidente che la gestione Allegri è stata capace di rimettere in sesto una squadra che ha vissuto una confusione gestionale negli ultimi due anni, con una serie di acquisti e cessioni che l'hanno indebolita. Allegri viene criticato ma ha dato stabilità e ha trasformato i difetti in pregi. E' una squadra che si difende e riparte per colpirti e farti male. Per quest'anno può ambire al posto Champions, ma per il prossimo anno dovrà fare qualcosa a centrocampo, il settore più discusso quest'anno".

Lazio-Sarri, si va verso il rinnovo: chi deve avere più garanzie ora?

"Ha fatto molto bene Sarri, spero che possa proseguire questo rapporto. Lui stesso ha detto che era un anno di transizione. Credo che Sarri abbia ottenuto qualcosa di straordinario a Napoli perché c'erano condizioni ideali che non ha più ritrovato. La Lazio era molto legata a Inzaghi, sia per il carattere del tecnico che per il modulo. Ha imposto qualcosa di diverso, difficile da digerire nell'immediato. Adesso la squadra ha capito Sarri e anche il tecnico i giocatori. Non è una squadra da buttare via, da rifondare, ma da ritoccare. Ho visto elementi cresciuti, vedi Zaccagni, ma anche Lazzari. Il vero grande problema sono queste grandi amnesie, viste con la Roma e non solo. Il rapporto tra Lotito e Sarri deve essere paritario. Sarri deve far capire che il suo modo di intendere il calcio può far crescere la squadra, Lotito deve far capire a Sarri che non può fare troppi acquisti ma quelli giusti per i tempi che corrono e per le proprie casse".