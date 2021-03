tmw radio Di Gennaro: "Chiesa, c'è stata una crescita importante da quando è alla Juve"

vedi letture

Nazionale ma anche Juventus nell'intervento a TMW Radio, durante Maracanà, dell'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Nazionale ancora una volta vincente. Ma c'è ancora scetticismo da parte dei tifosi:

"E' eccellente il lavoro di Mancini, se vediamo da dove si è partiti. Ha rivalorizzato alcuni calciatori, ora c'è un gioco. Ora i giocatori si divertono. Ci può stare ora non giocare a grandi livelli, visto il periodo. In prospettiva, anche per il Mondiale 2022 e non solo per l'Europeo, siamo messi bene. Le critiche bisogna accettarle, ma questa Nazionale è solo d'applausi. Ricordo con l'Olanda, che si è snaturata per affrontarci. Vuol dire che cominciano a temerci".

Mancini deve lavorare di più con Chiesa?

"Ha fatto un percorso di crescita nella Juventus importante. A Firenze mancava nella scelta finale, qui si sta completando. In Nazionale gioca a destra in un 4-3-3 diverso rispetto alla Juve. Ha bisogno di campo per il suo gioco. Ancora fa fatica a incidere da quella parte, ma Mancini ci crede in lui".

Buffon, che consiglio gli darebbe per il suo futuro?

"Se sta bene fisicamente e mentalmente ha ancora voglia, gli consiglio di giocare".