Ufficiale Fiorentina, Cetinja arriva in prestito dalla Lazio. Nella capitale va Monnecchi

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Serba Sara Cetinja.

Portiere nata il 16 aprile 2000, Sara arriva dalla Lazio dove ha giocato la scorsa stagione. Ha iniziato la sua carriera nello Spartak Subotica, vestendo poi le maglie di Stella Rossa e Nancy. Nel 2021 arriva in Italia dove difende i pali del Pomigliano per due stagioni. Nella stagione 2023/24 passa all’Inter dove gioca in Campionato e in Coppa Italia, per poi spostarsi alla Lazio nel 2024. Sara ha debuttato nella Selezione Nazionale Serba U17, arrivando a difendere la porta della Nazionale Maggiore dal 2019.

La giocatrice si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2026.

ACF Fiorentina comunica inoltre di aver ceduto in prestito la calciatrice Margherita Monnecchi alla SS Lazio fino al 30 Giugno 2026.