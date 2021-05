tmw radio Di Gennaro: "Il Milan se la gioca a Bergamo. Donnarumma, 8 mln cifra giusta"

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento del Milan.

Che ne pensa del passo falso del Milan?

"Può succedere di sottovalutare l'incontro, il Milan si giocava molto e il Cagliari no. ha peccato di superficialità. Ora rimane una partita ma sarà difficile. Comunque ha messo le basi per il futuro. Certo, se non arrivi in Champions, potrebbe non essere un'annata positiva al massimo. Per me comunque può giocarsela a Bergamo e centrare l'obiettivo che merita".

Come finirà con Donnarumma?

"Penso che 8 milioni sia una cifra congrua. Se vuole andare via, può andare, se vuole rimanere può farlo. Visti i tempi, la cifra è giusta. Giusto che la società non vada oltre. Se il giocatore vuole giocare nel Milan, rimane".