tmw radio Di Gennaro: "Juve troppo discontinua, in Champions serve un cambio di ritmo"

vedi letture

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Roma, ko pesante col Milan:

"L'ha provata all'inizio la difesa a quattro Fonseca, poi ha trovato la quadratura con la difesa a tre. Si può giocare a tre, ma con Fazio vai in difficoltà ora. Ci devono essere delle alternative, ma stavolta non aveva difensori di ruolo veri. In alcune partite di livello la differenza la fa il centrocampo, ma poi bisogna vedere anche i difensori. Se sono veloci, bravi tecnicamente e in marcatura, si compensa l'assenza di un uomo a centrocampo".

Juventus che tenta il riscatto contro lo Spezia. E Pirlo dice che i giocatori vogliono tornare a vincere:

"Gli obiettivi sono sempre quelli. Quest'anno però è difficile, ora è lei che rincorre. Ha la Champions da salvare col Porto ma ha tutte le chance per fare bene se tutti ritornano ai propri livelli. C'è discontinuità quest'anno per vari motivi. Il centrocampo sappiamo com'è, dietro se manca qualche elemento soffre. E poi manca Dybala. La Coppa Italia può vincerla, in campionato è difficile. In Champions deve cambiare ritmo, in tutti i sensi deve ritrovare regolarità".

Come mai nel secondo tempo Alex Sandro provava a fare gioco a metà campo? E' il calcio di Pirlo o la squadra è in confusione?

"Lo fa anche Cancelo al City, ma è altra roba. E' questione di mode, che poi passano. Invece devi sfruttare le caratteristiche dei tuoi giocatori".