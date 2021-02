tmw radio Di Livio: "Roma, Pellegrini tra i peggiori col Milan. L'arbitro Guida disastroso"

vedi letture

A commentare a TMW Radio, durante il Maracanà Show, il posticipo Roma-Milan e non solo è stato l'ex calciatore Angelo Di Livio.

Che ne pensa della direzione gara di Guida in Roma-Milan?

"Arbitro che ha fatto danni veri e propri. C'era un rigore per la Roma sul 2-1. La partita è stata bellissima ma l'arbitro è stato un disastro".

Con le big la Roma fatica:

"E' forte con le deboli, debole con le forti. Quando trova avversari seri ci sono giocatori che non la strusciano mai. Pellegrini è stato uno dei peggiori in campo, ma anche Pau Lopez, che è disastroso con i piedi ma salva anche qualcosa".

Fonseca ha delle responsabilità?

"La responsabilità principale è dei giocatori. Non si può sempre chiamare in causa il portiere anche quando so che posso metterlo in difficoltà. Ha rischiato di prendere almeno un paio di gol nei primi minuti per cose del genere. Per me Fonseca è un ottimo allenatore, sbaglia come tutti. Per esempio non avrei messo Fazio ma Juan Jesus. Ma la responsabilità maggiore è di chi va in campo".

Un vittoria che rilancia il Milan per quale obiettivo?

"Stasera ha reagito alla grande, ho visto un'ottima squadra. Ha anche rischiato, ma era questa la partita da fare. Non credo che darà fastidio all'Inter, ma si terrà stretto il secondo o terzo posto. Per me entra sicuramente in Champions".

Un giudizio su Tomori:

"Lo ha scelto Maldini e ne sa di giocatori forti. Tenendo fuori Romagnoli si è preso un rischio Pioli ma ha vinto lui".

Fonseca parla di primi 20 minuti giocati male:

"La Roma ha perso delle palle incredibili e ha dato al Milan la possibilità di creare occasioni importanti. Deve ringraziare la scarsa vena di Ibra, altrimenti poteva stare sotto anche 3-0. Sono troppo leziosi i giocatori, devono capire quando fare o non fare certe cose. Di sicuro delle responsabilità le ha anche il tecnico, ma in campo ci vanno i giocatori. Si è vista la mancanza di Dzeko poi".