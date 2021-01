tmw radio Di Marzio: "Napoli, Gattuso bocciato. Squadra smarrita e senza gioco"

vedi letture

A parlare della Serie A e dell'ultimo turno di campionato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Napoli, Gattuso bocciato o promosso?

"Bocciato. La squadra si è smarrita, fa un calcio che è uno dei peggiori della A. Alcuni giocatori si sono smarriti completamente, Insigne è andato in crisi dopo il rigore sbagliato in Supercoppa, poche marcature, manca l'organizzazione di gioco. Però devo dire che la classifica, avendo una partita in meno, con un colpaccio a Torino sarebbe ancora in corsa. Ma non da certezze, fiducia. Mi ha impressionato il Verona, che ha un'idea di gioco invece".

Quali le colpe di Gattuso?

​​​​​​​"L'allenatore deve assumersi delle responsabilità, soprattutto se si ha un gruppo forte. Deve prendere delle decisioni. Se veramente è allenatore, deve farlo".

Ma Gattuso è in grado di gestire un gruppo importante?

"Per me sì, ha preso una squadra ammutinata, con uno spogliatoio non compatto ma che ha portato ad ottenere risultati. Ora però vedo una squadra confusa, poco organizzata, che gioca male".