Incocciati: "Sarri, sfogo che sa di rivalsa nei confronti della Juventus"

A parlare di Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Beppe Incocciati.

Sarri è tornato a parlare ieri sera. Ha parlato del suo Scudetto alla Juventus, dato per scontato e mai festeggiato:

"Mi sembra uno sfogo, è la rivendicazione del suo lavoro. E' un tecnico che non ha divertito e ha pagato il fatto che fosse stato scelto perché la Juve di Allegri non giocava bene. Le sue parole sono di rivalsa, tra le righe dice 'Ho vinto nella totale indifferenza, forse perché era un periodo buono'. Forse nella Juventus non ha pagato il suo modo di essere, ma si è capito fin da subito che non era ben voluto alla Juve. I fatti però dicono che ha vinto, e non era affatto semplice, come ha dimostrato Pirlo".

E ha detto che già a ottobre non era compatibile col club:

"In questo sport vincono e perdono tutti. C'è chi è più bravo a gestire lo spogliatoio, quello più autocratico, non c'è un tecnico che va bene a tutti. Emerge da questa vicenda il caos societario. Non c'è stata molta chiarezza a livello decisionale, sono state fatte cose non da Juventus per certi aspetti".

Dybala-Juventus, come andrà a finire?

"Il vero Dyabala è un piacere. Non capisco le motivazioni per cui negli ultimi anni non riesca ad esprimersi. Io credo che sia un giocatore da recuperare e da non perdere".