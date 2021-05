tmw radio Lucchesi: "Roma, addio Fonseca scontato. Sarri allenatore preparato"

L'ex ds Fabrizio Lucchesi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato così l'annuncio dell'addio a fine stagione di Paulo Fonseca alla Roma.

Un giudizio sul comunicato della Roma sull'addio al tecnico:

"E' stato fatto per responsabilizzare i giocatori. Sappiamo da inizio stagione che non sarebbe rimasto. Molte volte si dicono bugie per salvare la faccia, quando si riconferma un tecnico molte volte è la fine del rapporto. La stagione di Fonseca è cominciata male, con mille punti di domanda. Forse i Friedkin non sentivano Fonseca come un loro tecnico".

Ora sul nuovo tecnico?

"Credo che Sarri sia molto avanti, non vedo un tecnico che arriva dall'estero. Si parla di un accordo vicino. Allenatore adatto? Si dice alla fine. Lo credo una persona preparata e capace di ricomporre quei cocci che ci sono nella Roma. Ho apprezzato l'atteggiamento della società, che ha agito in silenzio per studiare e capire, poi però c'è bisogno di agire".