L'ex attaccante Igor Protti, nel corso del suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche della lotta Scudett: "Qualche mese fa quando l'Inter è stata l'unica squadra ad uscire dalla Champions per loro si è rivelata una fortuna. Potendosi concentrare sul campionato, si ritrovano davanti grazie ad un allenatore super motivato. Pensavo a tre-quattro squadre in lotta per lo Scudetto, ma mi sembra ridotta a loro e all'Inter. Sulla Champions non mi pronuncio".