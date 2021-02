tmw radio Stringara: "Inter, c'è troppa sudditanza psicologica nei confronti della Juve"

L'ex calciatore e tecnico Paolo Stringara a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della prima sfida di semifinale di Coppa Italia.

Un pensiero su Inter-Juventus:

"E' mancato il gol all'Inter, che è andata meglio nel secondo tempo. L'identità dell'Inter è quella di far fare la partita agli altri e giocare di rimessa. Se deve fare la partita ha difficoltà oggettive. Non ha fantasia, giocatori che saltano l'uomo. Manca uno alla Cuadrado. C'ha provato Sanchez, ma fa molta fatica, oppure Barella. Per il resto sono tutti muscolari. E poi ti manca pure Lukaku allora sì che fai fatica".

Questo risultato da più certezze alla Juve e le toglie all'Inter?

"Da parte dell'Inter non ci può essere sudditanza psicologica nei confronti della Juve. Altrimenti partite come quella di ieri ti entrano nella testa e non ti lasciano più. L'Inter è una grande squadra ma mentalmente la società della Juventus è qualcosa in più. Finchè l'Inter non si toglierà questo peso, non riuscirà a vincere qualcosa".