A parlare di Inter a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Paolo Stringara. Ecco le sue parole:

Nella sua Inter chi metterebbe di quella attuale?

"Barella. Ho sempre detto che è un giocatore top in Europa. E' un giocatore completo che ha quantità e qualità, ha voglia di arrivare. Poi ha una faccia pulita. Per me può giocare in ogni squadra del mondo".

Ricorda l'Inter del Trap?

"Per me era la più forte di questa".

Conte può vincere anche in Europa con questa Inter?

"Capello vince col Real ma poi lo mandano via perché volevano vincere divertendosi. Noi abbiamo ancora la logica che basti vincere per essere i più bravi. La Juventus negli ultimi anni ha dato un segnale allontanando Allegri e prendendo Sarri, forse però poi la scelta non ha pagato, anche per altri motivi".

Che auguri all'Inter?

"Di vincere il campionato, di crescere anche nella qualità, perché per aprire un ciclo ci vuole questo. Conte ha dato un qualcosa che altri non erano riusciti a dare, ossia il senso di appartenenza. Manca ancora la qualità del gioco".