tmw radio Tricella: "Juve, Pirlo ha determinato poco. Juric può fare bene a Napoli"

Brambati: "La Juve ha messo nel mirino una cessione illustre, scambio Dybala - Icardi" Di Marzio: "Pirlo come allenatore ha inciso poco e niente, ancora non ha le idee chiare. Troppo inesperto. Juric allenatore giusto per il Napoli ma non deve alzare la voce con De Laurentis" Tricella: "Un allenatore deve sempre determinare e Pirlo ha determinato poco. Juric sfrutta molte le caratteristiche dei giocatori, a Napoli può fare bene" - Ospiti: Massimo Brambati, Gianni Di Marzio e Roberto Tricella - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

A parlare di Juventus e Verona a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Roberto Tricella.

Juventus, quale il destino di Pirlo? Con i risultati ottenuti ad oggi meriterebbe la conferma?

"Difficile dirlo. Dipende se le scelte fatte all'inizio del campionato siano dipese anche da lui. Penso che un tecnico debba determinare, anche sul mercato. In questa situazione non so dire quanto ci abbia messo del suo. Per me ha determinato poco, forse nell'acquisto di Chiesa. E lì ci ha visto bene. Bisogna vedere nelle altre scelte. Un mio allenatore mi disse che l'importante che ogni giocatore giochi secondo le sue caratteristiche e poi il gioco viene naturale. Si trattava di Bagnoli. Il succo è quello. Se tutti sono al loro posto, il gioco, al di là dell'organizzazione, dovrebbe venire naturale. Se non viene, c'è qualcosa che non quadra nella costruzione della squadra. Al di là di tutto, vincono i campionati chi prende meno gol. Oggi ne prendono tutti molti. Sembra sia diventata una bestemmia quella di difendersi bene, bisogna solo attaccare bene. E la coperta poi è sempre troppo corta".

Juric al Napoli farebbe bene?

"Il bravo allenatore è quello che ottiene il massimo dai giocatori che ha. Lui ha fatto bene a Verona proprio per questo. Se lo stesso lavoro riesce a farlo al Napoli vuol dire che è bravo a fare il suo lavoro. E' stato lasciato tranquillo a Verona di lavorare, non pensavo potesse fare così bene dopo le cessioni avvenute in estate. Gli vanno fatti i complimenti".