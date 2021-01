tmw radio Valentini: "Inter, Conte e Oriali non possono trattare in quel modo un arbitro"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato così le notizie del giorno.

Primo pensiero di giornata?

"Il mio pensiero oggi è dedicato a Maresca, che non può essere trattato così. Non si può arrivare a certi estremi di nervosismo. Può anche aver sbagliato, anche se non così tanto. E' impossibile che un tecnico e un general manager possano trattare in quella maniera l'arbitro. Non ci possono essere eccessi di nervosismo e aggressività. C'è un problema di compatibilità di ruoli per Oriali come team manager dell'Inter e della Nazionale. So che è competente e passionale, ma è un problema questo che si trascina da tempo".

Crede che il ko del Milan possa dire qualcosa?

"Non credo. Ha fin qui dimostrato sotto la guida di Pioli di grande solidarietà interna e compattezza. Non so se arriverà in fondo, ma certamente con un Pioli così e un Maldini a pieno titolo sta dando una grande dimostrazione di solidità e rilancio del club".

Promossi e bocciati dopo questo primo girone d'andata?

"Promossi lo Spezia di Italiano e la Lazio di Inzaghi. Bocciati? Difficile dirlo".