Torino, cambia il team manager: in arrivo Marco Pellegri dal Genoa

Movimenti non solo in campo per il Torino. Il club granata cambia anche nell'assetto dirigenziale. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico Ivan Juric vorrebbe al suo fianco nel ruolo di team manager Marco Pellegri, ancora sotto contratto con il Genoa. Il papà dell’attaccante del Monaco, Pietro, lascerebbe il Grifone dopo 15 anni per raggiungere i granata.