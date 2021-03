Torino, doppia seduta al Filadelfia: ancora assente Nicolas Nkoulou

vedi letture

Doppia sessione per il Torino, al Filadelfia. Al mattino la squadra ha eseguito esercizi basati sulla forza, in palestra, e successivamente ha svolto una seduta tecnica in campo. Al pomeriggio, Davide Nicola ha diretto esercitazioni a tema, un lavoro sul possesso palla ed infine una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Ancora assente Nicolas Nkoulou, in attesa di tornare negativo al Covid-19.