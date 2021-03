Torino già in campo al Filadelfia dopo la vittoria sul Sassuolo: ancora personalizzato per Baselli

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica a Genova contro la Sampdoria. Come d’abitudine dopo le partite di campionato - riporta la nota ufficiale del club - l’allenatore Davide Nicola ha fatto svolgere due diversi programmi: sessione di scarico, defaticante, per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri contro il Sassuolo; seduta tecnico-tattica, con partita a tempo e campo ridotti, per gli altri elementi a disposizione. Per Baselli ancora lavoro personalizzato. Domani in calendario un allenamento tecnico-tattico.