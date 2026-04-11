Torino-Hellas Verona 2-1: il tabellino della gara
Torino (3-5-2): Paleari; Coco (22’ st Marianucci), Ismajli, Ebosse (39’ st Maripan); Pedersen, Casadei, Gineitis (30’ st Prati), Vlasic, Obrador (39’ st Biraghi); Simeone, Adams (30’ st Kulenovic). A disp.: Israel, Siviero, Lazaro, Tameze, Ilic, Anjorin, Ilkhan, Njie. All.: D’Aversa
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson (15’ st Valentini), Frese (36’ st Mosquera); Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (23’ st Bradaric), Belghali (37’ st Sarr); Bowie, Harroui (15’ st Orban). A disp.: Perilli, Toniolo, Slotsager, Isaac, Lirola, Ajayi, Cham, Al-Musrati, Niasse. All.: Sammarco
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 6’ Simeone (T), 38’ Bowie (H), 50’ Casadei (T)
Ammoniti: Ismajli (T), Edmundsson (H), Frese (H), Oyegoke (H), Valentini (H)