Torino, l'ex Ventura: "Con Juric ci sono le condizioni per fare un'annata importante"

Gian Piero Ventura, intervistato da La Stampa, parla così della stagione del Torino: "Qui ci torno sempre molto volentieri: io e mia moglie abbiamo ancora moltissimi amici, ci sentiamo a casa. Sono andato allo stadio a vedere la partita contro la Lazio e il derby. Dopo due o tre stagioni piene di difficoltà, vedo una squadra che può andare lontano. Dopo molto tempo in panchina è arrivato un allenatore davvero da Toro. Quest'anno la squadra mi sembra davvero competitiva. Fin dove può arrivare? Se avessero vinto contro lo Spezia avrei dato una risposta, con quella sconfitta, invece, mi devo frenare. Però le condizioni per fare un'annata importante ci sono tutte. O comunque per gettare le basi in vista di un futuro ad alti livelli".