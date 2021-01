Torino, primo allenamento per Davide Nicola: Nkoulou out per un affaticamento muscolare

vedi letture

Primo allenamento al Filadelfia per Davide Nicola come allenatore del Torino. Belotti e compagni hanno dapprima svolto l’attivazione muscolare in palestra e poi eseguito lavori basati sulla forza. Successivamente, Nicola ha diretto una sessione tecnico-tattica in vista della diciannovesima giornata di serie A contro il Benevento, in programma venerdì alle ore 20.45. Nicolas Nkoulou non ha partecipato al lavoro odierno per un affaticamento muscolare. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica.