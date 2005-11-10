Turchia-Montella, i dettagli del divorzio: buonuscita da quasi un milione e un addio da signore

L’avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Nazionale turca si chiude non solo con un esonero sportivamente doloroso, ma anche con una complessa operazione finanziaria definita nelle ultime ore tra i legali del tecnico e i vertici della Federcalcio di Ankara. Le cifre emerse sui media turchi, a partire dal quotidiano sportivo Fanatik, delineano i contorni economici di un addio che costerà alla Federazione una cifra vicina al milione di euro, ma che ha visto l’allenatore italiano rendersi protagonista di un gesto di assoluta eleganza professionale.

Il patto delle cinque mensilità

Nonostante un contratto blindato che lo legava alla Turchia fino al 2028, il tracollo in Nations League ha spinto la federazione a cercare una risoluzione immediata. L'accordo per l'addio formale si è concretizzato sulla base di una buonuscita complessiva di 915.000 euro. La cifra non è casuale, ma corrisponde esattamente a cinque mensilità dello stipendio percepito dall'"Aeroplanino", il quale guadagnava un ingaggio da 183.000 euro al mese. Una transazione speculare alle richieste della piazza e della stampa locale, che già nei giorni precedenti al licenziamento lo spingevano apertamente alle dimissioni.

Montella cancella i debiti del passato

C'è però un retroscena finanziario che riscatta l'immagine del tecnico italiano, uscito dal Paese a testa altissima. Parallelamente alla trattativa con la Nazionale, Montella ha scelto di rinunciare definitivamente a un credito di ben 330.000 euro che vantava ancora nei confronti dell'Adana Demirspor, il club che aveva guidato con successo prima di assumere l'incarico di Commissario Tecnico. Un colpo di spugna cosciente, volto a chiudere ogni pendenza economica e legale all'interno del calcio turco, lasciando un ricordo di straordinaria correttezza nonostante il severo e ingiusto verdetto del campo, Vincenzo esce dalla Turchia senza pendenze, Montella saluta Istanbul dopo tre anni intensi, lasciando la panchina a una transizione ormai imminente.