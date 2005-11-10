Vincenzo Montella ha giocato insieme ad Antonio Cassano e successivamente lo ha anche allenato. Nel podcast de La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha raccontato il periodo in cui ha condiviso con lui la camera: "Avevo la singola, poi il team manager mi chiese con educazione se potessi prenderlo con me, siccome nessuno voleva stare con lui. A quel punto lo presi io, ma durò soltanto alcuni mesi. Poi gli lasciai la stanza".

Com'era la convivenza con Cassano?

"È simpaticissimo, ma va dosato, glielo dico sempre. È fuori dalle righe in tutto. Guardava soltanto sport fino alle due di notte, tutti gli sport e a volume alto, anche prima delle partite. Era faticoso".

Com'è stato ritrovarlo da allenatore alla Sampdoria?

"Con me aveva amicizia e rispetto, ci teneva moltissimo. All'inizio siamo andati benissimo perché giocava da finto centravanti. Poi a gennaio hanno venduto Eder, che era quello che attaccava la profondità insieme a Soriano. Avevamo creato i meccanismi giusti. Successivamente arrivò Quagliarella, che aveva caratteristiche diverse, Antonio giocò un po' meno e ci furono alcuni problemini di campo".

Ci racconti l'aneddoto del medico chiuso sul balcone da Cassano?

"Antonio era in camera, si annoiava di notte e mi disse di chiamare il secondo medico, fingendo di avere la febbre. Lo chiamai e gli dissi che Antonio non si sentiva bene. Il dottore stava dormendo, arrivò in mutande. Con una scusa Antonio aprì il balcone e lo chiuse fuori, in pieno inverno. Iniziò a ridere. Capello non entrava mai nelle camere dei giocatori, ma in quel frangente evidentemente sentì qualche rumore e probabilmente fece dei cattivi pensieri. Entrò in camera chiedendo chi ci fosse. Andò sul balcone e trovò il dottore in mutande. Povero dottore, perché il mister pensava che stesse scherzando in camera con i calciatori. Il dottore provava a dire qualcosa, ma le risate di Antonio superarono tutto".