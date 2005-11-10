Nel corso della sua intervista per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella ha parlato del Milan: "Il gioco di Amorim mi ha convinto, va lasciato libero di imporre le sue idee. Mi piace anche Gonçalo Ramos ma bisogna dargli tempo. Non è che se ti hanno pagato 70 milioni allora automaticamente fai venti gol nella prima metà di stagione. Ci vogliono tempo e fiducia: può fare bene sia da unica punta che con un altro attaccante".

Da ex attaccante giallorosso, ha poi parlato della Roma e di Malen che a Parma ha realizzato quattro reti eguagliando il record di Montella in un derby: "Per me ne può fare anche cinque, è fortissimo e la Roma gioca bene e si diverte. Certo, io li avevo fatti in un derby, marcato da Nesta. Hanno un peso un po’ diverso. A parte questo, penso che l’olandese sarà il capocannoniere del campionato. Se continua così può fare trenta o più gol".

Infine un tema che a Roma è considerato ancora molto delicato, ovvero quello dello scudetto. L'ultima volta, con l'Aeroplanino in campo, fu 25 anni fa e adesso la squadra di Gasperini occupa le prime posizioni: "Possono lottare fino in fondo. Devono stare lì fino alla fine e poi chissà".