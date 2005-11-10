Montella: "La Roma può lottare fino in fondo per lo scudetto. Il Milan di Amorim mi piace"
Andrea Piras
Nel corso della sua intervista per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella ha parlato del Milan: "Il gioco di Amorim mi ha convinto, va lasciato libero di imporre le sue idee. Mi piace anche Gonçalo Ramos ma bisogna dargli tempo. Non è che se ti hanno pagato 70 milioni allora automaticamente fai venti gol nella prima metà di stagione. Ci vogliono tempo e fiducia: può fare bene sia da unica punta che con un altro attaccante".
Da ex attaccante giallorosso, ha poi parlato della Roma e di Malen che a Parma ha realizzato quattro reti eguagliando il record di Montella in un derby: "Per me ne può fare anche cinque, è fortissimo e la Roma gioca bene e si diverte. Certo, io li avevo fatti in un derby, marcato da Nesta. Hanno un peso un po’ diverso. A parte questo, penso che l’olandese sarà il capocannoniere del campionato. Se continua così può fare trenta o più gol".
Infine un tema che a Roma è considerato ancora molto delicato, ovvero quello dello scudetto. L'ultima volta, con l'Aeroplanino in campo, fu 25 anni fa e adesso la squadra di Gasperini occupa le prime posizioni: "Possono lottare fino in fondo. Devono stare lì fino alla fine e poi chissà".