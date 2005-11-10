L'ex commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua ultima esperienza: "Finito un ciclo? Questo non lo so, ma quando sono arrivato lì avevano paura di non andare agli Europei. Noi ci siamo qualificati, poi abbiamo fatto il Mondiale e la Lega A di Nations. Chiaro, il finale fa male ma a volte succedono cose imprevedibili nel calcio".

L'Aeroplanino ha poi parlato del suo periodo al Milan: "Intanto, ci tengo a dire che era il mio sogno. Io da bambino tifavo per il Milan dei campioni, stravedevo per Van Basten. Berlusconi era un signore, anche se spesso voleva mettere bocca e indirizzare le scelte. Era abituato a una squadra di Palloni d’oro, ma noi non ne avevamo. Scherzando gli dicevo che se me ne avesse comprato uno avrei giocato un calcio offensivo anch’io".

Infine un commento sulla voce di un arrivo in rossonero in quegli anni di Cristiano Ronaldo: "Non ci ho mai creduto. Mi sembrava Fantacalcio".