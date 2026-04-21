Yildiz non è un fuoriclasse ma un funambolo tipo Cassano! L'opinione di Marocchino

Ospite su Radio Bianconera, l'ex calciatore di Bologna e Juventus, Domenico Marocchino ha parlato di Kenan Yildiz e Francisco Conceiçao e delle caratteristiche dei due esterni d'attacco bianconeri:

"Yildiz non è Del Piero, nè Totti o Baggio ma è un funambolo, come lo ha descritto un grande esperto di calcio come Moggi - ha spiegato riferendosi al turco - Se vogliamo paragonarlo a qualcuno possiamo paragonarlo a Antonio Cassano o magari a Lentini, ma con una migliore capacità di finalizzazione. Molto simile per caratteristiche è Conceiçao, anche lui un grande funambolo, ma entrambi quando arrivano sotto porta spesso non servono il compagno nonostante sarebbe la scelta migliore da prendere".

Continua: "Non è che si porta la squadra. Lo fa qualche volta. Queste non sono critiche, sono valutazioni sul personaggio calcistico. Però lui è un grande funambolo.

La domanda sostanziale è un'altra. Come mai l'egoismo di chi ha queste caratteristiche fa sì che quando entrano dentro l'area, dopo aver saltato uno o due uomini, la loro percentuale è di 70% per andare alla conclusione, per fare il fenomeno, e 30% per servire il compagno. Quando dovrebbe essere viceversa?"