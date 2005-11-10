TMW Inter, l'annuncio di Marotta: "Nei prossimi giorni ufficializzeremo il rinnovo di Chivu"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha preso la parola a margine della presentazione del nuovo calendario di Serie A. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW, a partire dalla recompra di Stankovic jr: "Abbiamo esercitato la recompra dopo che ha fatto una grande stagione. Stankovic è un giocatore importante dal punto di vista patrimoniale, poi vedremo quale sarà il suo futuro. L'obiettivo dell'Inter è prendere sempre più giovani importanti che possano crescere dal punto di vista patrimoniale e darci il loro contributo".

Sul rinnovo di mister Chivu, Marotta ha invece aggiunto: "Come ben sapete, lui ha un contratto fino 2027. Abbiamo raggiunto un accordo per il rinnovo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni con felicità reciproca. Credo siano felici anche i nostri tifosi".

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