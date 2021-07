Zanoncelli a TuttoCagliari: "Simeone poco adatto al gioco di Semplici"

vedi letture

Riguardo all'attualità in orbita Cagliari, la redazione di TuttoCagliari.net ha intervistato in esclusiva Francesco Zanoncelli, calciatore rossoblù tra il 1997 e il 1999.

Vivi in Australia, ma segui ancora il Cagliari?

"Assolutamente sì. Mi registro le partite per via del fuso orario e me le guardo in differita".

Per il gioco di Semplici quanto è adatto Strootman?

"Non è un giocatore che scopriamo noi adesso. Stiamo parlando di un giocatore intelligente, che dà grande equilibrio, in grado di abbinare qualità a quantità".

Come lo vedi collocato a centrocampo?

"Può fare qualsiasi ruolo a centrocampo. Vediamo inoltre come rientra Rog e se Marin darà continuità alla stagione appena finita".

Hai giocato anche nella Spal, tuo punto di raccordo con l'attuale tecnico rossoblù, Leonardo Semplici. Come giudichi il suo lavoro da quando è subentrato?

"Semplici ha fatto un ottimo lavoro. E' arrivato prendendo una squadra ormai prossima a retrocedere e l'ha salvata con una media punti da Europa League! Ha anche una caratteristica speciale".

Quale?

"Sa tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Per esempio guardate come gioca il Cagliari a centrocampo!".

E davanti? Pare essere in bilico la posizione di Simeone...

"Non ha fatto bene. Per il gioco di Semplici mi permetto di dire una cosa che penso".

Prego.

"Lui fa il 3-5-2 dai tempi di Ferrara. C'è bisogno di una prima punta fisica, che giochi spalle alla porta e che scarichi. Mi viene in mente proprio Petagna, che con Semplici alla Spal ha fatto benissimo!".

Con queste caratteristiche ci sarebbero già in rosa Pavoletti e Cerri...

"Pavoletti è una certezza, da Cerri invece mi aspettavo di più".

Come ti spieghi le difficoltà che ha riscontrato?

"E' molto giovane e ha bisogno ancora di formarsi. Secondo me non ha mai trovato, sin qui, l'allenatore che ha la pazienza di puntare in lui".