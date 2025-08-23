TMW Milan, svolti nuovi rigorosi esami per Boniface: tra stasera e domani il responso

L'ufficialità di Victor Boniface con il Milan continua a slittare. Il centravanti nigeriano, arrivato ieri a Milano per iniziare la sua nuova avventura con la casacca rossonera, è al centro di un piccolo caso che riguarda la sua condizione fisica. L'attaccante in passato ha subito per due volte la rottura del crociato e lo scorso anno, con la maglia del Bayer Laverkusen, a causa di diversi problemi, è sceso in campo soltanto in 27 occasioni. Per questo motivo nelle scorse ore era emersa la volontà da parte del Milan di far svolgere al calciatore visite supplementari oltre alle classiche di rito che Boniface aveva già effettuato ieri.

Visite supplementari che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, sono state effettuate questa mattina in maniera più scrupolosa e rigorosa del solito. Il responso definitivo arriverà tra stasera - dopo la partita di debutto della squadra di Max Allegri prevista alle 20:45 a San Siro contro la Cremonese - o domani.

Nel frattempo la dirigenza del club di Via Aldo Moro, e il direttore sportivo Igli Tare in primis, sta tenendo altre piste attive per l'attacco, qualora l'acquisto di Boniface dovesse saltare e il centravanti nigeriano fosse costretto a tornare in Germania.