Ufficiale

Team Altamura, colpo d'esperienza: ingaggiato Alessio Curcio. Firma fino al 2027

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 21:19Serie C
di Alessandra Stefanelli

Colpo di esperienza per il Team Altamura, che ha annunciato l’ingaggio di Alessio Curcio con un contratto biennale fino al 30 giugno 2027.

Attaccante classe 1990, originario di Benevento, Curcio arriva dalla Ternana, con cui nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze e 6 gol. Vanta una lunga carriera soprattutto in Serie C, con oltre 480 partite disputate e un bottino che supera le 90 reti complessive.

Nel corso degli anni ha vestito maglie prestigiose della categoria: dal Catanzaro al Vicenza, passando per Catania, Foggia e Casertana, club in cui si è imposto come leader offensivo. Tra le tappe più significative anche quella al Foggia, con cui nella stagione 2020/21 ha realizzato 14 gol, e all’Avellino, dove ha contribuito alla lotta playoff.

