Ufficiale AEK Atene, colpo internazionale a centrocampo: acquistato Lovro Majer dal Wolfsburg

L'AEK Atene ha ufficializzato l'acquisto di Lovro Majer. Il centrocampista croato arriva dal Wolfsburg e ha firmato un contratto che lo legherà al club greco fino all'estate del 2030. Nato a Zagabria il 17 gennaio 1998, Majer ha iniziato la propria carriera professionistica nel Lokomotiva nel 2016, prima di trasferirsi due anni più tardi alla Dinamo Zagabria. Con il club croato ha conquistato due campionati nazionali consecutivi, nel 2019 e nel 2020, oltre al double campionato-coppa nel 2021.

Nell'estate dello stesso anno il centrocampista ha lasciato la Croazia per approdare in Francia al Rennes, che lo ha acquistato per circa 13 milioni di euro. In Ligue 1 Majer ha vissuto due stagioni importanti, collezionando 79 presenze complessive, 9 gol e 16 assist. Nel 2023 è arrivato il trasferimento in Bundesliga al Wolfsburg, che ha investito circa 25 milioni di euro per portarlo in Germania. Con la maglia del club tedesco il nazionale croato ha disputato 75 partite tra tutte le competizioni, realizzando 10 reti e fornendo 11 assist.

Punto fermo della nazionale croata dal 2019, Majer vanta 38 presenze e 9 gol. Nel Mondiale 2022 in Qatar ha segnato la quarta rete nel successo per 4-1 contro il Canada e ha trasformato il proprio rigore nella serie contro il Brasile nei quarti di finale, contribuendo alla qualificazione della squadra di Zlatko Dalić alle semifinali.