Ufficiale Lincoln City, arriva Joe Gauci: il portiere australiano in prestito dall'Aston Villa

Il Lincoln City ha ufficializzato l'ingaggio di Joe Gauci. Il portiere australiano si trasferisce agli Imps con la formula del prestito annuale dall'Aston Villa, in attesa delle consuete approvazioni da parte di Premier League ed EFL. Gauci arriva dopo una stagione positiva vissuta al Port Vale, sempre in prestito, nonostante la retrocessione del club in League Two. L'estremo difensore è stato infatti tra i migliori elementi della squadra, chiudendo l'annata con 11 clean sheet in 34 presenze di campionato e appena 40 reti subite, numeri che gli hanno permesso di ricevere numerosi apprezzamenti per le sue prestazioni.

Il classe 2000 era stato acquistato dall'Aston Villa nel gennaio 2024 dopo essersi imposto come uno dei migliori portieri dell'A-League australiana con l'Adelaide United. Le sue prestazioni gli hanno inoltre permesso di entrare nel giro della nazionale australiana: Gauci ha già collezionato otto presenze con i Socceroos ed era stato convocato anche per il ritiro di preparazione al Mondiale di quest'estate.