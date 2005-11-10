Ufficiale Libero dopo la fine dell'avventura con il Venezia, Cheick Condé trova squadra in Belgio

Il Waasland-Beveren ha ufficializzato l'ingaggio di Cheick Condé. Il centrocampista guineano, che ha compiuto da poco 26 anni, ha firmato un contratto valido fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione.

Condé approda così in Belgio dopo la breve esperienza al Venezia, club che lo aveva acquistato nel gennaio 2025 dallo Zurigo per due milioni. Con la formazione lagunare non ha trovato molto spazio ed era stato ceduto in prestito al Blau Weiss Linz nella seconda parte della scorsa stagione. Nel corso della sua carriera il centrocampista ha maturato esperienza nei principali campionati di Repubblica Ceca, Svizzera, Italia e Austria, distinguendosi per la sua fisicità e la capacità di agire davanti alla difesa.