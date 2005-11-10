Ufficiale Il Burnley accoglie Ugo Raghouber: il centrocampista lascia il Lilla dopo 9 anni

Il Burnley ha ufficializzato l'acquisto di Ugo Raghouber dal Lilla. Il centrocampista francese, 23 anni, ha firmato un contratto quadriennale con i Clarets, che non hanno reso noto il valore dell'operazione. Raghouber arriva in Inghilterra dopo una stagione trascorsa in prestito al Levante, nella Liga spagnola, dove ha avuto la sua prima esperienza nel massimo campionato. Il giocatore ha scelto il Burnley per continuare il proprio percorso di crescita e affrontare una nuova sfida professionale.

"Sono davvero felice di essere qui. È un club straordinario, con una grande storia, e questo è un momento entusiasmante per entrare a farne parte. Quando ho saputo dell'interesse del Burnley ho capito subito che volevo completare il trasferimento. Ora sono pronto per il prossimo capitolo della mia carriera e darò tutto per il club e per i tifosi", ha dichiarato il centrocampista dopo la firma.

Nato a Clichy, Raghouber ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile del Torcy, dove è rimasto per sei anni prima di entrare, all'età di 14 anni, nel vivaio del Lilla. Dopo la crescita nelle giovanili del club francese, nel 2021 ha firmato il suo primo contratto da professionista; tra il 2021 e il 2023 è stato protagonista con il Lilla B, collezionando oltre 40 presenze, prima delle prime esperienze nel calcio senior. Nel 2023-2024 ha vestito la maglia del Le Mans in terza serie francese, mentre nella stagione successiva ha giocato in Ligue 2 con il Dunkerque, superando quota 30 presenze.