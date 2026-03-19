AEK Larnaca-Crystal Palace, da qui l'eventuale avversario della Fiorentina: le ufficiali
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Di seguito le formazioni ufficiali di AEK Larnaca-Crystal Palace, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League. Si riparte dal sorprendente 0-0 di Londra. Chi passa il turno sfiderà la qualificata dal confronto Rakow-Fiorentina:
AEK LARNACA (5-3-2): Alomerovic; Ioannou, Ekpolo, Milicevic, Saborit, Garcia; Rohden, Ledes Gustavo, Pons; Bajic, Ivanovic. All. Javier Rozada.
CRYSTAL PALACE (3-4-3): Benitez; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Larsen, Guessand. All. Oliver Glasner.
ARBITRO: Aghayev (Azerbaigian)
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