Ufficiale Il Porto saluta Grujic: il centrocampista serbo ha rescisso e potrebbe firmare con l'AEK Atene

Il Porto ha annunciato di aver concordato la risoluzione immediata del contratto del nazionale serbo Marko Grujic. Il centrocampista 29enne è arrivato al Dragao nel 2020 dal Liverpool, ha giocato 140 partite con il Porto, segnando quattro gol e vincendo un campionato, tre Coppe del Portogallo, tre Supercoppe e una Coppa di Lega.

"L'FC Porto gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale", ha scritto il club portoghese attraverso il suo sito ufficiale.

Tuttavia, il suo futuro potrebbe presto portarlo in una nuova destinazione. Dalla Grecia, infatti, arrivano voci insistenti su un possibile accordo con l'AEK Atene, formazione che il prossimo anno giocherà in Conference League e che nella fase di campionato della competizione incontrerà la Fiorentina.