ufficiale Almeria, colpo a centrocampo con i soldi di El Bilal Touré: ecco Lopy

Colpo a centrocampo per l'Almeria, che nelle scorse ore ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Dion Lopy, mediano ventunenne che arriva dalla Ligue 1, dallo Stare Reims. Il centrocampista senegalese, tra i protagonisti della scorsa buona stagione del club francese, si trasferisce in Liga per circa otto milioni di euro.

L'Almeria investe così una piccola parte dei soldi arrivati dall'Atalanta per El Bilal Touré, che proprio lo scorso anno sbarcò in Spagna dal Reims, proprio come il nuovo centrocampista del club spagnolo Lopy.