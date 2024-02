Ufficiale Almeria, Lazaro saluta: il brasiliano torna in patria e va in prestito al Palmeiras

L'Almeria, ultimo in classifica con appena sei punti conquistati in 23 giornate de LaLiga, comincia a mettere le basi per la prossima stagione, che lo vedrà molto probabilmente impegnato nella seconda divisione spagnola. Poco fa, il club ha annunciato di aver ceduto un giocatore finito ai margini della squadra: si tratta di Lázaro Vinicius Marques

Il 21enne esterno offensivo si trasferisce in prestito oneroso al Palmeiras fino al 31 dicembre 2024. L'ex Flamengo, che ha disputato 16 partite finora in stagione, potrebbe restare in Brasile qualora il club di San Paolo eserciti l'opzione d'acquisto.