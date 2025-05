Ufficiale Bochum, c'è il rinnovo del tecnico Hecking. Valido anche in caso di retrocessione

vedi letture

Nonostante l’ultimo posto in classifica in Bundesliga e una retrocessione sempre più vicina il Bochum ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo di contratto del tecnico Dieter Hecking fino al 2027. Un rinnovo che sarà valido anche in caso di partecipazione alla ZweiteLiga (la Serie B tedesca) nella prossima stagione.

“Ho sempre sottolineato quanto mi senta a mio agio al Bochum e che posso certamente immaginare di allenare questo grande club anche in caso di retrocessione se le condizioni saranno giuste. - ha commentato Hecking dopo lo 0-0 contro l’Heidenheim di questa sera – Ne abbiamo discusso a lungo negli ultimi giorni e volevo togliere la questione dal tavolo. Ora dobbiamo fare tutto il possibile per evitare la retrocessione, sono convinto che possiamo ancora farcela”.

“È un segnale positivo in un momento difficile e ci aiuta enormemente a portare avanti i nostri piani, indipendentemente dal campionato. - questo è il commento del direttore generale Ilja Kaenzing - Siamo naturalmente ottimisti sul fatto che saremo in Bundesliga l'anno prossimo".

“Siamo tutti convinti che la combinazione Dieter Hecking-VfL Bochum sia perfetta sia per la squadra sia per l’allenatore a prescindere dal campionato. - sono invece le parole del direttore sportivo Dirk Dufner - Il nostro compito ora è quello di capitalizzare il suo impegno iniziale per formare una squadra forte per la prossima stagione".