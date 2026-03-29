Amorim a un incontro di padel con il ds del Man City: in Inghilterra i rumors già impazzano
A distanza di tre mesi dall’addio turbolento al Manchester United, Ruben Amorim torna a far parlare di sé. L’ex tecnico dei Red Devils è stato avvistato a Lisbona, lontano dalle panchine ma non dal mondo del calcio, durante una partita di padel in compagnia di Hugo Viana.
Un incontro che non è passato inosservato, soprattutto in Inghilterra, dove i rumors già impazzano. Viana, oggi direttore sportivo del Manchester City, è legato ad Amorim da un rapporto consolidato fin dai tempi dello Sporting CP, quando fu proprio lui a portarlo sulla panchina del club portoghese. Le immagini mostrano un Amorim sereno, apparentemente rilassato dopo i mesi complicati vissuti in Inghilterra. Tuttavia, la vicinanza con una figura così influente nel panorama europeo ha inevitabilmente riacceso le speculazioni sul suo futuro.
Al momento non emergono segnali concreti su possibili sviluppi professionali, ma l’intesa tra i due continua a far discutere. "Un semplice momento di svago o un indizio di qualcosa che potrebbe nascere nei prossimi mesi?", si domandano in Inghilterra. Per ora restano solo suggestioni, ma il nome di Amorim è destinato a tornare presto d’attualità.