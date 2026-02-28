Manchester United, quanto ti costa l'addio di Ruben Amorim: oltre 37 milioni buttati

In un calcio dove le cifre spesso restano confinate in uffici blindati, la quotazione alla Borsa di New York costringe il Manchester United ad una trasparenza che impone riflessioni. L'ultimo documento depositato dai Red Devils ha rivelato il costo potenziale del divorzio lampo da Ruben Amorim, lo scorso 5 gennaio, dopo soli 14 mesi di gestione. Infatti, tra la liquidazione per il tecnico portoghese e i suoi 5 assistenti, il club ha accantonato circa 18,1 milioni di euro (15,9 milioni di sterline), una cifra record che si somma ai 7,2 milioni ancora dovuti allo Sporting Lisbona per il suo tesseramento anticipato nel 2024.

In totale, l'operazione Amorim - tra ingaggio e addio - potrebbe pesare sulle casse societarie per oltre 37 milioni di euro complessivi. Un licenziamento, quello dell'ex Sporting Lisbona, non dettato unicamente dai deludenti risultati sportivi ma anche dalla rottura accaduta con i vertici della società inglese, con tanto di attacco pubblico da parte dell'allenatore all'organizzazione dirigenziale del club. Solo 25 vittorie su 63 partite, poi la sostituzione momentanea con Fletcher fino al miracoloso intervento di Michael Carrick, che sembra aver riportato quella serenità perduta da anni. Oltre alla continuità di risultati in Premier League.

Ma il Manchester United non è nuovo ad esborsi faraonici per i divorzi con gli allenatori. Con Erik ten Hag, poi sostituito da Amorim, sono volati via 11,9 milioni di euro. Intanto i Red Devils, tra tagli del personale e 450 posti di lavoro saltati che tuttavia hanno permesso di chiudere il semestre luglio-dicembre 2025 con un utile di 37,4 milioni di euro. La stabilità finanziaria potrà procedere a pari passo con la programmazione tecnica? Intanto la qualificazione in Champions League darebbe un'ulteriore certezza alle finanze di Ratcliffe.