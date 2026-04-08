Benfica, Amorim per il post Mourinho? Per ora lo Special One non è a rischio

Il fantasma di Ruben Amorim torna ad aleggiare sopra il Da Luz e, anche se al momento non esiste alcuna trattativa concreta, il suo nome continua a circolare tra tifosi e addetti ai lavori del Benfica. La posizione di José Mourinho non è ufficialmente in discussione, ma in caso di separazione anticipata il presidente Rui Costa dovrebbe inevitabilmente guardarsi attorno. Ed è proprio in questo scenario ipotetico che il profilo di Amorim emerge con forza, soprattutto per il forte gradimento di una parte della tifoseria.

La situazione, tuttavia, è tutt’altro che lineare. Amorim ha costruito i suoi recenti successi sulla panchina dello Sporting, storico rivale del Benfica, conquistando due titoli nazionali e lasciando un segno importante. Un dettaglio che rende il suo eventuale approdo a Lisbona sponda rossa un tema delicato, quasi divisivo.

Eppure il legame con il Benfica è profondo: da calciatore, Amorim è stato una vera bandiera del club, vincendo 13 trofei complessivi, tra cui quattro campionati. Un passato che continua a pesare nell’immaginario collettivo e che alimenta suggestioni di un possibile ritorno. Dopo aver lasciato lo Sporting nel bel mezzo della scorsa stagione, per tentare l’avventura al Manchester United - conclusasi però con un esonero dopo pochi mesi - Amorim è oggi senza panchina. Al momento non sembra intenzionato a rientrare subito in Portogallo, ma nel calcio - si sa - le dinamiche possono cambiare rapidamente. E così, tra passato glorioso, rivalità accese e un futuro ancora da scrivere, il suo nome resta sospeso ed è pronto a riemergere al momento giusto.