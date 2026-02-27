L'esonero di Amorim costa più caro del previsto allo United: pagherà quasi 19 milioni
Il licenziamento di Rúben Amorim potrebbe costare ancora più caro al Manchester United di quanto inizialmente stimato. Secondo un rapporto inviato alla Borsa di New York, i Red Devils hanno stanziato 15,9 milioni di sterline (circa 18,17 milioni di euro), somma che rappresenta il potenziale massimo da corrispondere come indennizzo all’allenatore portoghese e al suo staff. Una cifra superiore agli 11 milioni di euro inizialmente riportati dai media al momento della risoluzione.
In termini contabili, la somma serve a coprire spese future probabili o possibili, e in questo caso riflette l’impatto economico del licenziamento nella stagione corrente. Nel documento che include i risultati del secondo trimestre (ottobre-dicembre), il club evidenzia inoltre 7,2 milioni di euro in ammortamenti legati all’acquisizione di Amorim dallo Sporting, importo che è stato registrato come perdita.
Il rapporto non dettaglia i motivi per cui il Manchester United potrebbe dover pagare l’intera somma stanziata, ma la stampa inglese sottolinea che ciò è legato al fatto che Amorim rimanga senza club, rimanendo formalmente sulla "lista stipendi" dei Red Devils fino a una nuova destinazione.
